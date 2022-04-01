На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля «Lexus» и голыми руками выламывает шлагбаум. Со слов жителей поселка, мужчину зовут Михаил и он постоянно конфликтует с другими жителями. Охранники вызвали полицию и дали объяснения. С правоохранительными органами Михаил общаться отказался. Сообщается, что ремонт обойдется минимум в 100 тысяч рублей.