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1 час назад

Агрессивный мужчина сломал шлагбаум на въезде в коттеджный поселок. Видео

Александр Кузьмин

Конфликтующий житель коттеджного поселка «Алые паруса», находящийся в Белоярском районе близ города Заречного Свердловской области сломал шлагбаум, расположенный на въезде в жилой массив. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля «Lexus» и голыми руками выламывает шлагбаум. Со слов жителей поселка, мужчину зовут Михаил и он постоянно конфликтует с другими жителями. Охранники вызвали полицию и дали объяснения. С правоохранительными органами Михаил общаться отказался. Сообщается, что ремонт обойдется минимум в 100 тысяч рублей.

Происшествия,Видео,
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