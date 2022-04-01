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1 час назад

Стали известны детали инцидента со стрельбой у метро "Перово" в Москве

Газета.Ruиещё 2

Стали известны детали стрельбы у метро Перово на востоке Москвы, пишут «Известия».

Стали известны подробности перестрелки в Москве
Фото: DepositphotosDepositphotos

В результате инцидента один мужчина получил ранения из травматического оружия.

Ранее сообщалось, что между пятью гражданами произошел конфликт.

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Но издание выяснило, что конфликта среди группы людей не было, а один из прохожих начал вести себя агрессивно в подземном переходе у станции «Перово». Он провоцировал на конфликт других людей, нецензурно бранясь.

В итоге ему удалось спровоцировать потасовку со случайным прохожим. В какой-то момент агрессор достал пистолет и трижды выстрелил в оппонента.

У пострадавшего три ранения — в грудь, пах и бедро. Стрелявший скрылся с места происшествия, его ищет полиция. О пострадавшем известно, что он госпитализирован, о его состоянии нет данных.

Ранее сообщалось, что пять человек устроили перестрелку на востоке Москвы.

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