Массовая перестрелка произошла на востоке Москвы

Пять человек устроили стрельбу в ходе конфликта на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

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Уточняется, что инцидент произошел на 2-й Владимирской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там одного пострадавшего. Его госпитализировали.

"Предварительно установлено, что между пятью гражданами по указанному адресу произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.