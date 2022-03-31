Самолет прервал взлет из Сочи из-за поломки

Самолет «Уральских авиалиний» U6—322, совершающий рейс из Сочи в Екатеринбург, не смог взлететь из-за непредвиденной поломки. Неисправность заметили на полосе, пилот принял решение прервать взлет.
«У меня знакомый раньше работал в „Уральских авиалиниях“. Сказал, что пилот принял верное решение остановить взлет. Произошла серьезная поломка, какая — не уточнил», — передает портал E1.RU слова читателя.
Отмечается, что пассажиров рейса перевезли в аэропорт и накормили. Время вылета перенесено с 17:30 на 02:30. Резервный лайнер должен прилететь из Домодедово.