Убийце доцента ВГИКа вынесли приговор

Суд Москвы приговорил убийцу доцента кафедры эстетики, истории и теории музыки Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Иды Шур к 10 годам колонии. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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"Дорогомиловский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 70-летней жительницы столицы Лилии Войтюховской. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд приговорил Войтюховскую к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении ведомства.

Тело Иды Шур 1929 года рождения было обнаружено 19 июля 2020 года в ее квартире на Кутузовском проспекте. На теле были многочисленные колото-резаные ранения. В полицию обратилась знакомая убитой 1953 года рождения и сообщила, что женщина в течение двух суток не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Как выяснили следователи, Войтюховская оказывала Шур социальные услуги. Позже они расстались подругами и поддерживали связь. В какой-то момент Войтюховская решила завладеть имуществом своей бывшей подопечной. Она пришла к ней домой в парике, медицинской маске и темных очках, предложила отдать часть имущества, но Шур отказалась.

"После этого она нанесла потерпевшей множественные удары по телу и голове ножом, а также каменной статуэткой, находившейся на книжной полке. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте", - уточнили в прокуратуре.