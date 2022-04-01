В результате обстрела под Белгородом повреждена типография

Одна из типографий в Белгородской области повреждена в результате обстрела, сотрудники были эвакуированы, заявил ТАСС директор типографии Константин Лахнов.
"Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <...> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений", - сказал собеседник агентства.
По словам Лахнова, в ближайшее время ожидается процесс разминирования.
"В соседнее здание приземлилась ракета, сейчас будет процесс разминирования, <...> это компания "Росэнергоучет" - филиал украинской компании", - уточнил Лахнов.
В пятницу, по информации главы региона, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар.