В результате обстрела под Белгородом повреждена типография

"Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <...> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений", - сказал собеседник агентства.