Врачи извлекли 100 магнитных шариков из желудка пятилетней девочки

«В отделение эндоскопии МОНИКИ поступила пятилетняя девочка со слабостью, снижением аппетита и рвотой. Выяснилось, что во время игры ребенок взял игрушку старшего брата - неокуб, состоящий из магнитов. Блестящие шарики заинтересовали девочку, поэтому она решила их проглотить», - говорится в сообщении.