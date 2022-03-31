Врачи извлекли 100 магнитных шариков из желудка пятилетней девочки

Медики Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) прооперировали пятилетнюю девочку, которая проглотила 100 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«В отделение эндоскопии МОНИКИ поступила пятилетняя девочка со слабостью, снижением аппетита и рвотой. Выяснилось, что во время игры ребенок взял игрушку старшего брата - неокуб, состоящий из магнитов. Блестящие шарики заинтересовали девочку, поэтому она решила их проглотить», - говорится в сообщении.
Отмечается, что магниты в желудке ребенка скрепились между собой, образовав единую фигуру.
«Под общим наркозом при помощи специального эндоскопического оборудования - корзины Дормиа - инородные тела поэтапно извлечены из желудка. Операция продолжалась около трех часов. Всего из желудка ребенка излечено 100 магнитных шариков», - приводит пресс-служба слова руководителя эндоскопического отделения МОНИКИ Елены Вакуровой.
Уточняется, что после трех дней пребывания в стационаре девочка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.