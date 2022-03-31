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39 минут назад

Подмосковные врачи извлекли 100 магнитных шариков из желудка пятилетней девочки

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 1

Медики Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) прооперировали пятилетнюю девочку, которая проглотила 100 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Врачи извлекли 100 магнитных шариков из желудка пятилетней девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отделение эндоскопии МОНИКИ поступила пятилетняя девочка со слабостью, снижением аппетита и рвотой. Выяснилось, что во время игры ребенок взял игрушку старшего брата - неокуб, состоящий из магнитов. Блестящие шарики заинтересовали девочку, поэтому она решила их проглотить», - говорится в сообщении.

Отмечается, что магниты в желудке ребенка скрепились между собой, образовав единую фигуру.

«Под общим наркозом при помощи специального эндоскопического оборудования - корзины Дормиа - инородные тела поэтапно извлечены из желудка. Операция продолжалась около трех часов. Всего из желудка ребенка излечено 100 магнитных шариков», - приводит пресс-служба слова руководителя эндоскопического отделения МОНИКИ Елены Вакуровой.

Уточняется, что после трех дней пребывания в стационаре девочка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

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