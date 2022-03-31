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1 час назад

Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок

Lenta.ruLenta.ru

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров, выстреливший женщине в голову, получил тюремный срок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер, выстреливший женщине в голову, приговорен к 3,5 годам колонии
Фото: DepositphotosDepositphotos

Российского тренера осудили по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за выстрел из сигнального пистолета. Также он обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере 450 тысяч рублей. До вынесения приговора он находился в СИЗО.

22 мая сообщалось, что женщина, которая также работает тренером по фигурному катанию, пришла к Егорову в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом и выстрелил одной из женщин в лоб. Пострадавшей удалось выжить. Она прошла курс реабилитации, ее жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Денис Егоров,
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