Тренер, выстреливший женщине в голову, приговорен к 3,5 годам колонии

Российского тренера осудили по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за выстрел из сигнального пистолета. Также он обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере 450 тысяч рублей. До вынесения приговора он находился в СИЗО.

22 мая сообщалось, что женщина, которая также работает тренером по фигурному катанию, пришла к Егорову в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом и выстрелил одной из женщин в лоб. Пострадавшей удалось выжить. Она прошла курс реабилитации, ее жизни ничего не угрожает.