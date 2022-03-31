Полыхающую квартиру в Петербурге показали на видео

Пожарные менее чем за полчаса справились с огнем в квартире в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в квартире дома 58, корпус 6, на Богатырском проспекте поступило в среду, 30 марта, в 17:13.

В квартире-студии общей площадью 28 квадратных метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров.