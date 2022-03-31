Еврокомиссия подтвердила проведения обысков в газовых компаниях в Германии

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведения 29 марта обысков в газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ЕК. ЕК подчеркнула, что проведение обысков "не означает виновность компаний и не предопределяет результат расследования".

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"29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа, - говорится в заявлении. Еврокомиссия выражает озабоченность, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке".

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Еврокомиссия не уточнила названия компаний, однако ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях "Газпрома" - Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.

Еврокомиссия подчеркнула, что все инспекции проводились в полном соответствии с санитарными нормами в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Она также подчеркнула, что "все права компаний на защиту в полной мере соблюдены в рамках антимонопольного расследования". Брюссель отметил, что никаких временных рамок для завершения данного расследования не определено.

Европейский регулятор "Газпром" проводит расследование причин кризиса газовых цен осенью 2021 года и в рамках этого расследования пытается выяснить не предпринимал ли "Газпром" мер по искусственному сокращению подачи газа в страны Евросоюза, чтобы повысить цену в нарушение европейских норм по конкуренции.

При этом с начала осени прошлого года и до настоящего момента Еврокомиссия неоднократно заявляла, что "Газпром" выполняет в полном объеме все свои обязательства перед европейскими потребителями по долгосрочным контрактам. Претензии Еврокомиссии связаны с тем, что "Газпром" не увеличивал поставок на европейский рынок по мере роста цен, чтобы получить дополнительную прибыль.