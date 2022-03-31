В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
52 минуты назад

Житель Ингушетии получил тюремный срок за терроризм

ТАССТАСС

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ингушетии Рамзана Хашиева к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ЮОВС.

Житель Ингушетии получил тюремный срок за терроризм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рамзан Хашиев приговорен к 10 годам шести месяцам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме.

"Установлено, что подсудимый 9 марта 2021 года вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство", дав присягу ее лидеру, видеозапись которой с помощью мобильного телефона посредством сети интернет в тот же день переслал иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", - отметили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Происшествия,Исламское государство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители