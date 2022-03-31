Житель Ингушетии получил тюремный срок за терроризм

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ингушетии Рамзана Хашиева к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ЮОВС.

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Рамзан Хашиев приговорен к 10 годам шести месяцам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме.

"Установлено, что подсудимый 9 марта 2021 года вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство", дав присягу ее лидеру, видеозапись которой с помощью мобильного телефона посредством сети интернет в тот же день переслал иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", - отметили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").