Пенсионер угрожал прострелить колени детям на площадке в Москве

На севере Москвы задержали пенсионера, угрожавшего прострелить колени школьникам на детской площадке. Об инциденте рассказал MK.RU.

Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ Сергей Бровко / Коммерсантъ

Жертвами агрессии мужчины стали три 12-летних мальчика, игравших на площадке. В какой-то момент к ним подошел пенсионер с железной палкой и предметом, напоминавшем пистолет. Он начал высказывать школьникам претензии, что те ему мешают, и пригрозил открыть стрельбу.

Испуганные мальчики покинули площадку и рассказали о случившемся родителям. Вскоре 65-летнего мужчину задержали и изъяли у него пневматический пистолет «МР-654К». Выяснилось, что ранее он был судим за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье мужчина устроил стрельбу после замечания консьержки.