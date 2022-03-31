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1 час назад

Суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве основателя "Академии частного инвестора"

ТАССТАСС

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу основателя "Академии частного инвестора, члена совета директоров швейцарской компании Ugpay group AG Андрея Ховратова, обвиняемого по трем эпизодам мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд Москвы арестовал основателя "Академии частного инвестора"
Фото: агн москваагн москва

'Постановлением Таганского районного суда Москвы от 26.03 2022 года Ховратову Андрею Федоровичу, обвиняемому в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 16 суток, то есть до 10 мая 2022 года",- сказали в суде, не уточнив суть обвинений в адрес предпринимателя.

Ховратов в 2018 году основал "Академию частного инвестора", где преподают основы инвестиционной деятельности. Также он занимался бизнесом, связанным с блокчейном и криптовалютами.

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