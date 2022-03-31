Суд Москвы арестовал основателя "Академии частного инвестора"

'Постановлением Таганского районного суда Москвы от 26.03 2022 года Ховратову Андрею Федоровичу, обвиняемому в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 16 суток, то есть до 10 мая 2022 года",- сказали в суде, не уточнив суть обвинений в адрес предпринимателя.