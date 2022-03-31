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41 минуту назад

Бастрыкин поручил расследовать угрозы харьковчанам «эскадронами смерти»

Алиса Селезнёва

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать, а в последствии расследовать факты угроз жителям Харькова от украинских националистов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

СК расследует угрозы харьковчанам «эскадронами смерти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Национального центра управления обороной РФ, представители националистических батальонов Украины создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство уточнило, что националисты по-прежнему прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах. Бастрыкин поручил следователям принять все необходимые меры к установлению всех причастных лиц и в последствии привлечь к уголовной ответственности.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил об ухудшающейся гуманитарной ситуации в Харькове. Местные жители вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков терробороны. В аптеках нет жизненно важных лекарственных препаратов. Оставшиеся в городе мужчины не выходят из домов т.к. боятся, что их насильно заберут в терроборону

Происшествия,Михаил Мизинцев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,НЦУО РФ,
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