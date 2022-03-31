Уголовное дело по обвинению гражданина США в контрабанде наркотиков направлено в суд

Следователями Следственного управления УТ МВД России по ЦФО окончено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника американского посольства в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере.

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Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении «зеленого коридора» мужчина был остановлен сотрудниками Шереметьевской таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества.

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В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это – завернуто в полиэтилен и спрятано в личных вещах.

В отношении гражданина США было возбуждено уголовное дело, а в дальнейшем предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ.

Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После возбуждения уголовного дела были проведены неотложные следственные действия, в том числе обыск по месту жительства задержанного. Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик.

На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса.

Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Для установления возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности гражданина США Фогеля, сотрудниками УТ МВД России по ЦФО был также проведен обыск по последнему месту его работы в автономной некоммерческой образовательной организации «Англо-американская школа Москвы».