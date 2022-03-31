У жителей Волгограда изъяли более 178 тыс. контрафактных пачек сигарет на 19 млн рублей

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте контрафактной табачной продукции. <…> В ходе обысков в принадлежащих подозреваемым гаражных боксах, а также в автомобиле, в котором перевозилась продукция, оперативники изъяли более 178 тыс. пачек сигарет различных наименований на общую сумму свыше 19 млн рублей", - говорится в сообщении.