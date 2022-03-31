У жителей Волгограда изъяли более 178 тыс. контрафактных пачек сигарет на 19 млн рублей

Двоих волгоградцев подозревают в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. У них изъяли более 178 тыс. пачек сигарет на 19 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте контрафактной табачной продукции. <…> В ходе обысков в принадлежащих подозреваемым гаражных боксах, а также в автомобиле, в котором перевозилась продукция, оперативники изъяли более 178 тыс. пачек сигарет различных наименований на общую сумму свыше 19 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волгоградцы приобретали товар в других регионах России, а сбывали его в Волгограде и Волгоградской области. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.