Дерзкая кража телефона в московском метро попала на видео

Телефон стоимостью 18 тысяч рублей был украден на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии. Видео публикует telegram-канал «Москва».

На кадрах, снятых на камеры видеонаблюдения видно, как в момент открытия дверей неизвестный гражданин выхватил мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей, выбежал на платформу и скрылся.