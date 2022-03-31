Дерзкая кража телефона в московском метро попала на видео

Телефон стоимостью 18 тысяч рублей был украден на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии. Видео публикует telegram-канал «Москва».
На кадрах, снятых на камеры видеонаблюдения видно, как в момент открытия дверей неизвестный гражданин выхватил мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей, выбежал на платформу и скрылся.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пассажира метро. Похищенное имущество было изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.