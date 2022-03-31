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11 часов назад

Курьер ранил ножом администратора хостела в Москве

МослентаМослентаиещё 1

Курьер ранил ножом администратора хостела на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Курьер ранил ножом администратора хостела в Москве
Фото: МослентаМослента

По информации источника, инцидент произошел во вторник, 29 марта, в здании хостела на Сельскохозяйственной улице. В ходе конфликта сотрудник курьерской службы нанес несколько ранений администратору гостиницы. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию.

В ведомстве сообщают, что нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что двое приезжих на юго-востоке столицы, в районе Марьино, напали на россиянку с ножом и отобрали брендовую сумку с деньгами.

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