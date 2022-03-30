Убийц 12-летней россиянки в Турции приговорили к штрафу

Турецкий суд признал двух сотрудников отеля виновными в гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой в бассейне гостиницы в Бодруме на юге Турции. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС адвокаты адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", представляющие интересы родителей погибшей.

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"Действительно, уголовное дело в Турции окончилось вынесением обвинительного приговора. Тюремный срок для генерального менеджера отеля и сотрудника бассейна заменен на судебный штраф в 110 000 турецких лир ($7,5 тыс.), которые они должны выплатить в течение 10 месяцев", - сказали адвокаты.

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"Но мы надеемся, что уголовное дело будет рассмотрено также в российской юрисдикции. Обвинительный приговор в России по этому делу может стать практикообразующим, ведь несовершенство российского законодательства, регулирующего ответственность туроператоров, позволяет им уходить от ответственности даже в таких трагических случаях", - добавили адвокаты.

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, городская прокуратура возбудила дело по факту происшествия.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.