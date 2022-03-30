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1 час назад

Бывшие полицейские получили срок за кражу 60 тонн зерна

Lenta.ruLenta.ru

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес приговор бывшим сотрудникам МВД за хищение 60 тонн зерна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшие полицейские получили срок за кражу 60 тонн зерна
Фото: ShutterstockShutterstock

Подсудимые — экс-замначальника местного райотдела полиции Джемит Мирзоев и бывший начальник отделения ГИБДД Павел Данилов — признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и краже. Они получили 4,5 и пять лет в колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемые незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, которая принадлежала местному предпринимателю, под предлогом того, что в полиции есть заявление о краже зерна. Для проведения якобы проверки они заставили коммерсанта выгрузить пшеницу на складе без составления процессуальных документов. Затем полицейские распорядились зерном по своему усмотрению.

Позже они похитили 24 тонны ярового рапса у местной компании. Следствие оценило ущерб от действий полицейских в 904 тысячи рублей.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор.

Происшествия,Павел Данилов,Коммерсант,ГИБДД,
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