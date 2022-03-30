Истребитель перехватил не отвечающий на сигналы пассажирский самолет

Уроженец Словакии в носках без обуви угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. На его перехват с французской военной базы Оранж в 10:30 подняли истребитель Mirage 2000. Об этом сообщает Europe 1.

По данным радиостанции, летчики Франции вынудили пассажирский самолет срочно приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэродрома Экс-ле-Милль. У борта не было ни плана полета, ни радиосвязи, и летел он на малой высоте.

Мужчина, управляющий самолетом, никакого сопротивления французским властям не оказал. Он был в носках без обуви и документов. Военным он сообщил, что родился 19 сентября 1988 года в Словакии.

В Europe 1 отметили, что мужчина смог угнать самолет в Италии, поднять его в воздух, войти в воздушное пространство Франции и пролететь над несколькими бесполетными зонами. В частности, борт пролетел над военно-морской базой Тулона, где находятся французские атомные подводные лодки и аэропортом Ницца-Лазурный Берег. В результате маневров борта властям пришлось закрыть воздушное пространство над Ниццей на тридцать минут.