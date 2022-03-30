Мужчина в носках без обуви угнал пассажирский самолет в Италии

Уроженец Словакии в носках без обуви угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. На его перехват с французской военной базы Оранж в 10:30 подняли истребитель Mirage 2000. Об этом сообщает Europe 1.
По данным радиостанции, летчики Франции вынудили пассажирский самолет срочно приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэродрома Экс-ле-Милль. У борта не было ни плана полета, ни радиосвязи, и летел он на малой высоте.
Мужчина, управляющий самолетом, никакого сопротивления французским властям не оказал. Он был в носках без обуви и документов. Военным он сообщил, что родился 19 сентября 1988 года в Словакии.
В Europe 1 отметили, что мужчина смог угнать самолет в Италии, поднять его в воздух, войти в воздушное пространство Франции и пролететь над несколькими бесполетными зонами. В частности, борт пролетел над военно-морской базой Тулона, где находятся французские атомные подводные лодки и аэропортом Ницца-Лазурный Берег. В результате маневров борта властям пришлось закрыть воздушное пространство над Ниццей на тридцать минут.
На данный момент военные передали нарушителя полиции. Его поместили под стражу. Сообщается, что во время задержания он передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке, содержание которого неизвестно.