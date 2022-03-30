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30 марта

В российском регионе произошло землетрясение

Lenta.ru

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Красноярском крае. Об этом сообщили в экстренных службах российского региона, передает РИА Новости в среду, 30 марта.

В российском регионе произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что разрушений и пострадавших нет. Сотрудник экстренных служб отметил, что эпицентр землетрясения находился в Ермаковском районе на глубине 10 километров.

По информации ведомства, в двух населенных пунктах Красноярского края подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Ранее в Якутии из-за землетрясения обрушилась шахта. По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. Пострадавших нет.

Происшествия,Новости регионов,Землетрясение,
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