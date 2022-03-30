В Анапе на территории санатория нашли артиллерийский снаряд времен войны

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории санатория в Анапе при уборке, боеприпас вывезен на карьер и уничтожен. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили 120-мм артиллерийский снаряд периода войны, обнаруженный во время уборки территории санатория на Пионерском проспекте в Анапе", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что боеприпас вывезли на территорию карьера, где было произведено его уничтожение при соблюдении необходимых мер безопасности.