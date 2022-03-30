В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
37 минут назад

В Анапе на территории санатория нашли артиллерийский снаряд времен войны

ТАССТАСС

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории санатория в Анапе при уборке, боеприпас вывезен на карьер и уничтожен. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В Анапе на территории санатория нашли артиллерийский снаряд времен войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили 120-мм артиллерийский снаряд периода войны, обнаруженный во время уборки территории санатория на Пионерском проспекте в Анапе", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что боеприпас вывезли на территорию карьера, где было произведено его уничтожение при соблюдении необходимых мер безопасности.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители