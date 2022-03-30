В Анапе на территории санатория нашли артиллерийский снаряд времен войны

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории санатория в Анапе при уборке, боеприпас вывезен на карьер и уничтожен. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.