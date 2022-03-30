На нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв

Резервуар с мазутом взорвался в среду на хранилище горюче-смазочных материалов на окраине города Триполи на севере Ливана. Об этом сообщила телестанция Al Manar.
По ее данным, в результате вспыхнувшего пожара в районе Джебель-Баддави среди местных жителей есть как минимум один погибший. Кареты Ливанского общества Красного Креста и Исламской медицинской ассоциации доставляют пострадавших в городской госпиталь, их численность уточняется.
Причины происшествия пока не установлены, полиция ведет расследование.
15 августа прошлого года взрыв топливного резервуара в северном районе Аккар унес жизни 28 человек, в том числе двух военных, среди 79 пострадавших большинство получили ожоги разной степени тяжести. Виновником происшествия оказался сын владельца земельного участка, где находился резервуар, который совершил умышленный поджог.