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1 час назад

На нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв

ТАССТАСС

Резервуар с мазутом взорвался в среду на хранилище горюче-смазочных материалов на окраине города Триполи на севере Ливана. Об этом сообщила телестанция Al Manar.

На нефтехранилище на севере Ливана произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, в результате вспыхнувшего пожара в районе Джебель-Баддави среди местных жителей есть как минимум один погибший. Кареты Ливанского общества Красного Креста и Исламской медицинской ассоциации доставляют пострадавших в городской госпиталь, их численность уточняется.

Причины происшествия пока не установлены, полиция ведет расследование.

15 августа прошлого года взрыв топливного резервуара в северном районе Аккар унес жизни 28 человек, в том числе двух военных, среди 79 пострадавших большинство получили ожоги разной степени тяжести. Виновником происшествия оказался сын владельца земельного участка, где находился резервуар, который совершил умышленный поджог.

Происшествия,Международный комитет Красного Креста,
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