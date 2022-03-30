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1 час назад

В России задержана большая группа украинских неонацистов

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

ФСБ задержала сторонников украинской националистической организации «М.К.У.», сообщает РИА «Новости».

В России задержана большая группа украинских неонацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб», – говорится в заявлении.

Сообщается, что организацию создал украинский гражданин. У сторонников было изъято охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, а на телефонах обнаружены инструкции по вербовке и проведению акций,сообщает РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что украинские неонацисты пытаются сбежать из Мариуполя в женской одежде. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / globallookpress.com

Происшествия,ФСБ,
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