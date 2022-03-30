В России задержана большая группа украинских неонацистов

ФСБ задержала сторонников украинской националистической организации «М.К.У.», сообщает РИА «Новости».
«В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб», – говорится в заявлении.
Сообщается, что организацию создал украинский гражданин. У сторонников было изъято охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, а на телефонах обнаружены инструкции по вербовке и проведению акций,сообщает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что украинские неонацисты пытаются сбежать из Мариуполя в женской одежде. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / globallookpress.com