Пять школ в Великом Новгороде получили анонимные сообщения о минировании

Анонимные сообщения о "минировании" поступили не менее чем в пять школ Великого Новгорода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Несколько школ получили сообщения, не менее пяти", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Новгородской области, экипажи вневедомственной охраны оказывают помощь в проведении эвакуации и оцеплении образовательных объектов, куда поступили звонки о минировании. Число школ, получивших угрозы, в ведомстве не уточнили.