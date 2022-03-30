В Татарстане произошло ДТП на территории АЗС

Грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с автомобилями ВАЗ и Skoda, также совершил наезд на здание автозаправочной станции на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

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В ведомстве сообщили, что 30 марта на 125-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск водитель грузового автомобиля Mercedes с прицепом, двигаясь в сторону Казани, не учел дорожные и метеорологические условия и во избежание столкновения с впереди идущими легковым автомобилями совершил съезд вправо на территорию автозаправочной станции.

"На автозаправочной станции он совершил наезд на стоящие транспортные средства - ВАЗ и Skoda, которую в последующем отбросило на автомашину Matiz. Затем Mercedes кабиной совершил наезд на топливнораздаточную колонку, а прицепом - на здание", - сообщили в МВД.