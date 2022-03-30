В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
53 минуты назад

В Татарстане произошло ДТП на территории АЗС

Грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с автомобилями ВАЗ и Skoda, также совершил наезд на здание автозаправочной станции на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В Татарстане произошло ДТП на территории АЗС
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

В ведомстве сообщили, что 30 марта на 125-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск водитель грузового автомобиля Mercedes с прицепом, двигаясь в сторону Казани, не учел дорожные и метеорологические условия и во избежание столкновения с впереди идущими легковым автомобилями совершил съезд вправо на территорию автозаправочной станции.

"На автозаправочной станции он совершил наезд на стоящие транспортные средства - ВАЗ и Skoda, которую в последующем отбросило на автомашину Matiz. Затем Mercedes кабиной совершил наезд на топливнораздаточную колонку, а прицепом - на здание", - сообщили в МВД.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители