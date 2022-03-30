Кот Пузик спас хозяина во время пожара в Саратове

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Заводском районе Саратова, в котором пострадал один человек. При этом пострадавшего мужчину разбудил его кот, благодаря чему он обошелся без серьезных травм, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар на улице Крымской произошел в ночь на среду - загорелась квартира на первом этаже. Выбежавший хозяин сказал пожарным, что в квартире остался кот. Спасатели оперативно потушили возгорание, разбили окно для проветривания и в углу одной из комнат нашли кота.
"Пожарные вынесли кота на улицу, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Все это время хозяин квартиры был рядом. Он рассказал пожарным, что спал, в квартире работал телевизор. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом. Второпях выбегая, мужчина не успел взять с собой своего спасителя", - сказали в МЧС.
Мужчина также отравился продуктами горения, ему была оказана медицинская помощь. Дочь пострадавшего отвезла кота в ветеринарную клинику, сейчас его состоянию ничего не угрожает.