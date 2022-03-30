Кот Пузик спас хозяина во время пожара в Саратове

"Пожарные вынесли кота на улицу, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Все это время хозяин квартиры был рядом. Он рассказал пожарным, что спал, в квартире работал телевизор. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом. Второпях выбегая, мужчина не успел взять с собой своего спасителя", - сказали в МЧС.