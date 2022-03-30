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1 час назад

В Парголово подъезд жилого дома залило водой. Видео

Александр Кузьмин

В Парголово залило водой подъезд жилого дома. По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 29 марта. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как передает сайт Piter.tv, потоп произошел в доме 11 на улице Валерия Гаврилина. Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы.

Как видно на кадрах, затоплены оказались пол и лифты. Вода течет с верхнего этажа. В управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб» сообщили, что пока не знают деталей произошедшего. На место отправили сантехников и ждут от них информации.

Отмечается, что жители дома временно не смогут пользоваться лифтами, так как они будут находиться на просушке.

Происшествия,Видео,
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