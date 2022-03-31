Полиция возбудила дело после стрельбы холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле

Пьяный мужчина, устроивший стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
"В отношении жителя Ярославля 1978 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия во дворе дома в Заволжском районе, на детской площадке. В результате его действий никто не пострадал.
На место происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина был задержан. Он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения.