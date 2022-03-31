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58 минут назад

Полиция возбудила дело после стрельбы холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле

ТАССТАССиещё 2

Пьяный мужчина, устроивший стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полиция возбудила дело после стрельбы холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле
Фото: открытые источникиоткрытые источники

"В отношении жителя Ярославля 1978 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия во дворе дома в Заволжском районе, на детской площадке. В результате его действий никто не пострадал.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина был задержан. Он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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