Полиция возбудила дело после стрельбы холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле

Пьяный мужчина, устроивший стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома в Ярославле, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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"В отношении жителя Ярославля 1978 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия во дворе дома в Заволжском районе, на детской площадке. В результате его действий никто не пострадал.