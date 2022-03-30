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1 час назад

Еще три этажа обстрелянного многоэтажного дома в Донецке могут обрушиться

ТАССТАССиещё 4

Несколько этажей высотного дома в Донецке, получившего повреждения во время обстрела со стороны украинских силовиков, могут обрушиться. Об этом в среду сообщил представитель МЧС Донецкой Народной Республики Сергей Нека.

Еще три этажа обстрелянного многоэтажного дома в Донецке могут обрушиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть сложность при разборе завалов - нужна специализированная техника более мощная, потому что здание полностью повреждено. Вы видите, три этажа, которые, работая с институтом строительным нашим, мы просмотрели, находятся в состоянии критическом и в любой момент могут обрушиться", - цитирует Неки Донецкое агентство новостей.

Утром в среду во время обстрела украинскими силовиками снаряд попал в девятиэтажный дом в Донецке, в результате чего обрушилась крыша и была разрушена часть квартир на верхних этажах. По последним данным, погибли два человека, еще семь были ранены.

Из оставшейся части дома эвакуировали 29 человек. Как сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, украинские силовики вели огонь по микрорайону из реактивной системы залпового огня "Ураган".

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