В Новой Москве задержан блогер-миллионник

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас пранкера допрашивают в отделе полиции.

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Напомним, что в конце января 26-летнего пранкера и его PR-директора Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

После этого Хиза сам вышел на связь с журналистами и рассказал, что находился у себя дома и не знал о том, что его объявили в розыск. Пранкер заявлял, что вместе с адвокатом отправится в отдел полиции, чтобы выяснить, в чем дело.