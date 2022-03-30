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23 минуты назад

Блогера Хизу задержали в Новой Москве

Никита Бородкин

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас пранкера допрашивают в отделе полиции.

В Новой Москве задержан блогер-миллионник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в конце января 26-летнего пранкера и его PR-директора Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

После этого Хиза сам вышел на связь с журналистами и рассказал, что находился у себя дома и не знал о том, что его объявили в розыск. Пранкер заявлял, что вместе с адвокатом отправится в отдел полиции, чтобы выяснить, в чем дело.

По информации канала, Запиров возглавлял группу капперов, которые якобы делали ставки на спорт. Их клиенты переводили им деньги в надежде на легкую прибыль, но в итоге оставались без заработка. Хиза же рекламировал их услуги в своих социальных сетях. Отмечается, что его PR-директор Лусик Карапетян последние несколько месяцев находилась на лечении за границей.

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