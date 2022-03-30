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44 минуты назад

В казанском аэропорту в багаже пассажира нашли более 180 когтей и клыков хищников

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В ходе таможенного контроля багажа пассажиров авиарейса Дубай (ОАЭ) — Казань у жителя Татарстана России нашли когти и клыки крупного хищника, предположительно семейства кошачьих. Разрешительных документов на перемещение дериватов у татарстанца не оказалось.

В казанском аэропорту в багаже пассажира нашли более 180 когтей и клыков хищников
Фото: ЖЖЖЖ

Количество когтей составило 177 штук, клыков — шесть. Таможенники решили провести таможенную экспертизу:

— <…> перемещение дериватов через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Отмечается, что с незаконным перемещением дериватов физическими лицами на таможне сталкиваются неоднократно. В 2018 году возбудили два дела об административном правонарушении, в 2019 — 30, в 2020 — 87, в 2021 — одно, с начала 2022 года — два дела об АП.

В марте в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая таможенники остановили 46-летнего гражданина Ливана, который пытался незаконно вывезти почти 80 тысяч товаров косметологического и стоматологического назначения.

Происшествия,ЕАЭС,
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