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27 минут назад

Один человек погиб после попадания украинского снаряда в многоэтажку Донецка

Лера Букина

Один человек погиб, четыре пострадали после попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке. Об этом со ссылкой на штаб обороны ДНР пишет РИА Новости.

После попадания снаряда в многоэтажку Донецка погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В штабе уточнили, что госпитализирован ребенок.

По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате утреннего обстрела украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Пинтера, 8.

«Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием», - заявил глава администрации Донецка в своем Telegram - канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Происшествия,Алексей Кулемзин,Владимир Путин,
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