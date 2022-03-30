После попадания снаряда в многоэтажку Донецка погиб человек

Один человек погиб, четыре пострадали после попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке. Об этом со ссылкой на штаб обороны ДНР пишет РИА Новости.
В штабе уточнили, что госпитализирован ребенок.
По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате утреннего обстрела украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Пинтера, 8.
«Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием», - заявил глава администрации Донецка в своем Telegram - канале.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.