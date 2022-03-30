Экс-генерала арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Екатеринбурге

"Гортинскую взяли под стражу до 25 мая, Гилязова также заключили под стражу до 25 мая", - сказал собеседник агентства, отметив, что срок задержания еще одного задержанного, Ивана Собачева, продлен на 72 часа, вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассматриваться 1 апреля. "У всех одна статья, п. "а" ч. 3 ст. 131 ("Изнасилование несовершеннолетней")", - добавил собеседник агентства.