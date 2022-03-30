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3 часа назад

Экс-генерала арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Екатеринбурге

ТАССТАСС

Два человека, среди которых генерал в отставке, арестованы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Экс-генерала арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Екатеринбурге
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"Гортинскую взяли под стражу до 25 мая, Гилязова также заключили под стражу до 25 мая", - сказал собеседник агентства, отметив, что срок задержания еще одного задержанного, Ивана Собачева, продлен на 72 часа, вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассматриваться 1 апреля. "У всех одна статья, п. "а" ч. 3 ст. 131 ("Изнасилование несовершеннолетней")", - добавил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали о задержании по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней трех человек: генерал-майора в отставке, бывшего начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа Рамиля Гилязова, заведующего отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Ивана Собачева, а также 40-летней Оксаны Гортинской.

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