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1 час назад

Губернатор назвал предварительную причину взрывов под Белгородом

Алиса Селезнёва

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной взрывов в регионе, предположительно, стал пожар на складе боеприпасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор назвал предварительную причину взрывов под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов, очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

Позже Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь.

Он назвал причиной пожар на складе боеприпасов, но подчеркнул, что эта информация «непроверенная».

«Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации», - написал он.

Губернатор заявил, что «ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем».

По его данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Здания разрушены не были.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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