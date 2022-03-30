Губернатор назвал предварительную причину взрывов под Белгородом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной взрывов в регионе, предположительно, стал пожар на складе боеприпасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Вечером 29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов, очевидцы опубликовали в соцсетях видео.
Позже Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь.
Он назвал причиной пожар на складе боеприпасов, но подчеркнул, что эта информация «непроверенная».
«Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации», - написал он.
Губернатор заявил, что «ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем».
По его данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Здания разрушены не были.