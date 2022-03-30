Мошенники нашли способ обманывать россиян через «банки»

Клиенты банков, которые случайно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, чтобы войти в личный кабинет, могут предоставить мошенникам доступ к нему. Злоумышленники получат возможность оплатить свои покупки и услуги с помощью СБП, а также перевести денежные средства на счета дропперов. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА Новости.

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Издание отмечает, что россияне все чаще пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры, так как приложения многих российских банков были удалены из App Store и Play Market после ввода западных санкций.

Лазарева заявила, что ей известны случаи, когда пользователи заходили в личные кабинеты банков через сайт, ссылка на который выпала первой при поисковом запросе в Google. По ее словам, суть новой схемы злоумышленников — заманить пользователя на поддельный сайт банка, получить логин и пароль от его личного кабинета, когда пользователь попытается войти в него, и воспользоваться его денежными средствами.