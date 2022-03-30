Мошенники нашли способ обманывать россиян через «банки»

Клиенты банков, которые случайно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, чтобы войти в личный кабинет, могут предоставить мошенникам доступ к нему. Злоумышленники получат возможность оплатить свои покупки и услуги с помощью СБП, а также перевести денежные средства на счета дропперов. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что россияне все чаще пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры, так как приложения многих российских банков были удалены из App Store и Play Market после ввода западных санкций.
Лазарева заявила, что ей известны случаи, когда пользователи заходили в личные кабинеты банков через сайт, ссылка на который выпала первой при поисковом запросе в Google. По ее словам, суть новой схемы злоумышленников — заманить пользователя на поддельный сайт банка, получить логин и пароль от его личного кабинета, когда пользователь попытается войти в него, и воспользоваться его денежными средствами.
Эксперт уточнила, что средняя сумма похищенных средств у одной жертвы составляет от 150 до 500 тысяч рублей. Она подчеркнула, что для решения этой проблемы необходимо принять комплекс мер: от принуждения поисковых систем к более тщательной модерации выдачи до расширения полномочий правоохранительных органов. Лазарева посоветовала пользователям установить программы, блокирующие фишинговые сайты.