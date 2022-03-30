В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков

Елена Прошина

Клиенты банков, которые случайно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, чтобы войти в личный кабинет, могут предоставить мошенникам доступ к нему. Злоумышленники получат возможность оплатить свои покупки и услуги с помощью СБП, а также перевести денежные средства на счета дропперов. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА Новости.

Мошенники нашли способ обманывать россиян через «банки»
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что россияне все чаще пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры, так как приложения многих российских банков были удалены из App Store и Play Market после ввода западных санкций.

Лазарева заявила, что ей известны случаи, когда пользователи заходили в личные кабинеты банков через сайт, ссылка на который выпала первой при поисковом запросе в Google. По ее словам, суть новой схемы злоумышленников — заманить пользователя на поддельный сайт банка, получить логин и пароль от его личного кабинета, когда пользователь попытается войти в него, и воспользоваться его денежными средствами.

Эксперт уточнила, что средняя сумма похищенных средств у одной жертвы составляет от 150 до 500 тысяч рублей. Она подчеркнула, что для решения этой проблемы необходимо принять комплекс мер: от принуждения поисковых систем к более тщательной модерации выдачи до расширения полномочий правоохранительных органов. Лазарева посоветовала пользователям установить программы, блокирующие фишинговые сайты.

Происшествия,Криминал,Google,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители