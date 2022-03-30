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3 часа назад

Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане

Газета.RuГазета.Ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые охраняли прокурора, пострадавшего в драке с полицейским в одном из ресторанов в Москве, передает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, соответствующее распоряжение было дано руководителю главного следственного управления по столице Андрею Стрижову. Бастрыкин также приказал этому управлению предоставить ему "подробный доклад о ходе расследования".

По данным ведомства, 26 марта в одном из ресторанов города случилась драка, в результате которой сотрудница генпрокуратуры получила телесные повреждения.

"В момент конфликта представители правоохранительных органов, обеспечивающие ее защиту, бездействовали", — сказано в сообщении.

Ранее в Курганской области сотрудницы ОВД подрались из-за начальника отдела. Жена полицейского напала с молотком на его предполагаемую любовницу. Столкновение женщин произошло в отделе кадров.

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