Житель Магнитогорска попал под трамвай и отделался ушибами. Видео

Трамвай сбил мужчина на улице Зеленцова в Магнитогорске. Шокирующее видео публикует telegram-канал «Лента дна».
На кадрах видно, как мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Житель Магнитогорска перебегает трамвайные пути, не убедившись в безопасности и сразу оказывается под колесами трамвая. Сообщается, что мужчина выжил и отделался ушибами.
«На место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует», – рассказали в группе пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.