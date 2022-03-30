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48 минут назад

Житель Магнитогорска попал под трамвай и отделался ушибами. Видео

Александр Кузьмин

Трамвай сбил мужчина на улице Зеленцова в Магнитогорске. Шокирующее видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Житель Магнитогорска перебегает трамвайные пути, не убедившись в безопасности и сразу оказывается под колесами трамвая. Сообщается, что мужчина выжил и отделался ушибами.

«На место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует», – рассказали в группе пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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