Житель Магнитогорска попал под трамвай и отделался ушибами. Видео

На кадрах видно, как мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Житель Магнитогорска перебегает трамвайные пути, не убедившись в безопасности и сразу оказывается под колесами трамвая. Сообщается, что мужчина выжил и отделался ушибами.