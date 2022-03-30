Новые случаи стрельбы в Израильских городах сняли на видео

В результате уличной стрельбы в городе Бней-Брак в пригороде Тель-Авива погибли пять человек, заявил руководитель службы скорой помощи порталу Times of Israel. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что мужчина был ликвидирован на месте. Выстрелы были произведены из винтовки М-16. Еще один предполагаемый стрелок задержан. Это уже третий случай вооруженного нападения в Израиле за неделю.

Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.