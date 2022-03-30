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40 минут назад

Новые случаи стрельбы в Израильских городах сняли на видео

Александр Кузьмин

В результате уличной стрельбы в городе Бней-Брак в пригороде Тель-Авива погибли пять человек, заявил руководитель службы скорой помощи порталу Times of Israel. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что мужчина был ликвидирован на месте. Выстрелы были произведены из винтовки М-16. Еще один предполагаемый стрелок задержан. Это уже третий случай вооруженного нападения в Израиле за неделю.

Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.

Израильские СМИ сообщают, что стрелком мог быть палестинец в возрасте 20 лет, ранее он отбывал тюремный срок за террористическую деятельность.

Происшествия,В мире,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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