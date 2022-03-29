Названо число пострадавших при взрыве под Белгородом

Снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области , ранены четверо военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. По его данным, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Разрушений на территории населенного пункта нет.