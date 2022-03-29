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47 минут назад

Российский военный погиб в Конго

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В Демократической Республике Конго при крушении вертолета погиб старший группы российских военных наблюдателей при миссии ООН Алексей Мизюра, сообщили ТАСС в посольстве России в африканской стране.

Российский военный погиб при крушении вертолета в Конго
Фото: Guerchom Ndebo / Getty ImagesGuerchom Ndebo / Getty Images

Сообщается, что крушение произошло 29 марта на востоке страны. Помимо российского подполковника, в вертолете, по данным ОНН, находились гражданин Сербии и шесть военных из Пакистана. Бортом управлял пакистанский экипаж. Вертолет выполнял разведывательную миссию, уточнили в ООН.

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Мизюра был членом Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Отмечается, что в этом районе ведутся боевые действия между правительственными силами и повстанцами из группировки «Движение 23 марта».

В январе военный трибунал в ДР Конго приговорил более 50 человек к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН, которое произошло в марте 2017 года.

Происшествия,ООН,
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