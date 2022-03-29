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20 минут назад

В Чечне один человек погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины

Lenta.ruLenta.ru

В Чеченской Республике один человек погиб и двое получили ранения в результате подрыва автомобиля на мине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Чечне грузовик подорвался на мине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Telegram-канала, это произошло неподалеку от села Верхатой в Веденском районе республики — грузовик ГАЗ-69 проезжал по лесу и взорвался. В машине было трое человек — 47-летний мужчина умер на месте происшествия, а его 32-летнего и 37-летнего знакомых доставили в больницу с переломами и сопутствующими травмами. Точная причина взрыва пока неизвестна, полиция изучает обстоятельства. По основной версии, машина наехала на мину или боеприпас — рядом с местом событий раньше находилась войсковая часть.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в лжеминировании кафе в городе Коломна. Правоохранители считают, что задержанный таким образом проверял реакцию экстренных служб на сообщение о теракте. Мужчина совершил ложный вызов по номеру 112, а после снял на видео прибывших к кафе сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия,ФСБ,
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