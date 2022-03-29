Квартиру в российском городе продали вместе с хозяйкой

В Сормовком районе Нижнего Новгорода продали квартиру вместе с хозяйкой. Жительница российского города подарила недвижимость малознакомому человеку, но сохранила за собой право на пользование жильем, пишет «Нижегородская правда».

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Речь идет о квартире в центре города, в которой женщина жила с 1982 года. В 2009 году из-за долгов россиянка была вынуждена заключить договор дарения на недвижимость с практически незнакомым мужчиной. Во время подписания документа владелица квартиры настояла на том, чтобы оставить за ней право на пожизненное пользование помещением.

Спустя время новый собственник продал жилье. Покупатели знали, что приобретают жилье с обременением, но согласились на сделку. Однако потом стали просить бывшую хозяйку добровольно покинуть квартиру. По словам женщины, они предлагали ей денежную компенсацию, но суммы было недостаточно, чтобы купить достойное жилье в городе, а другой недвижимости у пострадавшей нет.

Затем владельцы решили избавиться от россиянки через суд — в заявлении они попросили снять ее с регистрационного учета и выселить. Однако оснований для удовлетворения иска власти не нашли — женщина не отказывалась от прав на недвижимость и прописала этот пункт в договоре дарения. Если новые собственники не подадут апелляционную жалобу, то им придется жить в квартире с прошлой хозяйкой.