В Новосибирске задержан водитель, насмерть сбивший пешехода

Сотрудники ГИБДД установили и задержали ранее судимого водителя, который на своей иномарке сбил пожилого человека и скрылся с места наезда. Пенсионер умер по дороге в больницу.

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Трагедия произошла утром 27 марта в Октябрьском районе Новосибирска на улице Волочаевской. 44-летний мужчина за рулем своего автомобиля Nissan сбил пожилого мужчину, который передвигался вдоль проезжей части. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель спешно ретировался с места ДТП. От серьезных травм 66-летний пенсионер скончался в машине скорой помощи.

По ориентировке полицейские обнаружили злополучный Ниссан в одном из дворов на улице Виталия Потылицына. Вскоре был задержан и водитель иномарки, совершивший смертельный наезд, пишет «АиФ-Новосибирск».

«Водителем, скрывшимся с места ДТП, оказался 44-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Мужчина пояснил полицейским, что не заметил пешехода и не успел вовремя затормозить. С места ДТП он мужчина уехал, потому что испугался ответственности», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.