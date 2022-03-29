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21 минуту назад

В Новосибирске задержали водителя, который насмерть сбил пенсионера и скрылся

Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Сотрудники ГИБДД установили и задержали ранее судимого водителя, который на своей иномарке сбил пожилого человека и скрылся с места наезда. Пенсионер умер по дороге в больницу.

В Новосибирске задержан водитель, насмерть сбивший пешехода
Фото: pixabay.compixabay.com

Трагедия произошла утром 27 марта в Октябрьском районе Новосибирска на улице Волочаевской. 44-летний мужчина за рулем своего автомобиля Nissan сбил пожилого мужчину, который передвигался вдоль проезжей части. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель спешно ретировался с места ДТП. От серьезных травм 66-летний пенсионер скончался в машине скорой помощи.

По ориентировке полицейские обнаружили злополучный Ниссан в одном из дворов на улице Виталия Потылицына. Вскоре был задержан и водитель иномарки, совершивший смертельный наезд, пишет «АиФ-Новосибирск».

«Водителем, скрывшимся с места ДТП, оказался 44-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Мужчина пояснил полицейским, что не заметил пешехода и не успел вовремя затормозить. С места ДТП он мужчина уехал, потому что испугался ответственности», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также выяснилось, что задержанный водитель ранее был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас же он может лишиться не только водительского удостоверения, но и свободы. По уголовной статье ему может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.

Происшествия,ГИБДД,
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