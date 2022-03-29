Грабитель похитил телефон у пассажира метро и попал на видео

В столице полиция задержала мужчину, ограбившего пассажира метро, спустя несколько часов после преступления. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь .

По ее словам, инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Проспект Мира» Кольцевой линии. В момент открытия дверей неизвестный выхватил из рук мужчины мобильный телефон и, выбежав на платформу, скрылся. Потерпевший обратился в полицию, заявив об ущербе в размере 18 тысяч рублей.