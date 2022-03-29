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1 час назад

На Среднем Урале пенсионерка не получила медпомощь после падения со второго этажа

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"иещё 1

На Среднем Урале возбудили уголовное дело из-за того, что сотрудники «Комплексного центра социального обслуживания населения Волчанска» скрыли факт падения пожилой женщины с высоты. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Свердловской области из окна второго этажа выпала женщина. Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что 27 апреля 2021 года в центре социального обслуживания населения Волчанска произошел несчастный случай с проживающей в учреждении пожилой женщиной, признанной нуждающейся в социальном обслуживании», – заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, женщина выпала со второго этажа на козырек, а потом на землю. Сотрудники учреждения отнесли женщину обратно в помещение. При этом они не стали рассказывать врачам, что женщина упала с высоты, а заявили, что она свалилась с табурета.

«Спустя непродолжительный период времени после падения пенсионерка скончалась», – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила материалы дела в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Виновным грозит штраф до 120 тысяч рублей.

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