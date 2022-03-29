В Сыктывкаре без газа после аварии остались 265 домов

Газоснабжение 265 домовладений временно приостановлено в пригородном поселке Верхняя Максаковка в Сыктывкаре из-за аварии на газопроводе. Газовая труба была повреждена при проведении земляных работ, сообщило Главное управление МЧС РФ по Республике Коми.
"29 марта в поселке Верхняя Максаковка, на Нювчимском шоссе, дом 36 при проведении земляных работ была повреждена газовая труба диаметром 160 мм. Под отключение газоснабжения попало 265 абонентов. Для ликвидации повреждения привлечены 20 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России - три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.
По прогнозу Коми ЦГМС, днем 29 марта в Сыктывкаре ожидается до минус 2 градусов, в ночь на среду - до 14 градусов мороза.
Это вторая авария на объектах газоснабжения города за последние дни. Так, в ночь на 26 марта в местечке Кируль Сыктывкара произошло повреждение локального участка газопровода. В результате инцидента от газоснабжения временно были отключены 102 частных дома, пять многоквартирных домов и 10 промышленных объектов. К концу дня 26 марта подача газа была полностью восстановлена.