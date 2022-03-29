В Сыктывкаре без газа после аварии остались 265 домов

"29 марта в поселке Верхняя Максаковка, на Нювчимском шоссе, дом 36 при проведении земляных работ была повреждена газовая труба диаметром 160 мм. Под отключение газоснабжения попало 265 абонентов. Для ликвидации повреждения привлечены 20 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России - три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.