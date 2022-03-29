"Изуродовали": Актриса из "Ранеток" подала заявление в полицию на косметолога

Актриса сериала «Ранетки» подала заявление в полицию на косметолога, который «изуродовал» ее лицо. Как сообщает «КП», Надежда (имя изменено, издание не называет имена участников ситуации до окончания судебных разбирательств), обратилась к специалисту за подтяжкой лица с помощью нитей, однако последствия процедуры оказались плачевными.

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Косметолога Надежда нашла через рекламу в социальных сетях. Она привлекла женщину 15-летним опытом работы и хорошим медицинским образованием.

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«Я хотела сделать подтяжку лица с помощью нитей. Мы с косметологом договорились, что она мне поставит под глаза нити "Аптос нано", когда процедура закончилась, я попросила отдать мне наклейки с индивидуальными кодами с упаковок, чтобы убедиться в подлинности и сохранить их у себя. Но она ответила мне, что упаковки уже утилизировали. Я очень удивилась, потому что обычно с этим никаких проблем не возникает, часто косметолог сам показывает и предлагает забрать такие коды. Тогда я пошла к администратору», — рассказала Надежда.

Администратор же также не смог подтвердить, что девушке поставили обещанные нити. Актрису заверили, что найдут упаковки и попросили не волноваться. Однако через некоторое время ей принесли коробочки, которые оказались от других нитей. При этом объяснить, почему для процедуры использовали другой материал, Надежде не смогли.

Актриса не хотела трепать себе нервы и хотела забыть про инцидент, однако последствия косметической процедуры оказались плачевными. Отек под глазами долгое время не проходил, а под кожей стали появляться шишки. Она вновь обратилась в салон, однако там ей помочь не смогли. Артистке отказались дать договор с описанием процедуры и использованных препаратов, а также обвинили, что она сделала процедуру в другом месте и пытается переложить на них ответственность.

После новогодних каникул Надежда должна была участвовать в нескольких проектах, однако съемки пришлось отменить. Через некоторое время шишки под глазами начали воспалятся. Женщина не смогла ждать и обратилась к пластическим хирургам, которые удалили ей нити.

«Оказалось, что такое вообще нельзя было ставить под глаза, да и вообще не понятно предназначены ли такие нити для лица. Одну из них так и не смогли вытащить во время операции, побоялись, что могут травмировать глаз и я могу потерять зрение. Теперь она останется под кожей навсегда», — заявила актриса.

После операции у Надежды ушло еще несколько недель на восстановление, из-за чего она также не смогла участвовать в съемках. Кроме того, зрение у нее на одном глазу действительно упало. После всего пережитого она решила обратиться в суд, чтобы привлечь косметолога к ответственности.

Журналисты также связались с косметологом, которая выполняла процедуру. Женщина рассказала некоторые детали манипуляции.

«Помнить всё фактически невозможно, но кажется, мы ставили нити "Ироксин". Такие мезонити ставятся в любую зону, чтобы создать объём. Клиентка ушла от меня с совершенно ровным лицом, никаких проблем не было. А потом мне рассказали, что в своих соцсетях она опубликовала, что была в бане в новогоднюю ночь, этого категорически нельзя делать, мы всех предупреждаем, — сказала эксперт.

Независимый эксперт Виолетта Вакула отметила, что использовать под глазом объемные нити, как «Ироксин», рискованно — обычно используются гладкие, тогда как эти нити имеют спиралевидную форму.